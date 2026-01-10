El Santa Marta remonta para ser tercero y Unionistas B cae al último puesto en Tercera RFEF
Este domingo, el Guijuelo será líder si derrota al Atlético Tordesillas en Las Salinas
La Unión Deportiva Santa Marta se coloca en el tercer puesto de la tabla del grupo octavo de Tercera RFEF tras remontar ante el Almazán. Los de Mario Sánchez vencieron por 3-2 gracias al cuarto de hora de la reanudación.
Los tormesinos se marcharon al descanso con 0-1 en contra y con un penalti fallado por Santos, pero saltaron al verde con gran nivel. Gabi empataba nada más reanudarse el duelo y Chopi, de penalti, volteaba el duelo. Fue el propio Gabi el que marcaba el 3-1. El Almazán recortaba en los minutos finales y entre Saldaña y los palos aguantaban la victoria tormesina.
Mucho peor le van las cosas a Unionistas B. El filial blanquinegro cayó por 2-0 ante el Numancia B y cae al último puesto de la tabla para cerrar la primera vuelta de la clasificación.
Este domingo se cerrará la jornada con el partido en Las Salinas. El Atlético Tordesillas y el Guijuelo se disputan el primer puesto de la clasificación (llegan igualados a puntos) a partir de las 16:15 horas.
También te puede interesar
Lo último