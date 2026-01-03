Santolino empieza con cautela para no agravar su lesión

Lorenzo Santolino (Sherco) ha iniciado ya su octavo Dakar con la disputa de la prólogo, en la que ha sido muy cauto para no ponerse en riesgo tras su reciente lesión en el pie derecho, que le ha obligado a pasar por quirófano. El salmantino se ha dejado un minuto en meta con el ganador del día, Edgar Canet (KTM), pero poco más de 40 segundos con los principales favoritos.

La corta prólogo era este año el estreno de la carrera con algunas normas nuevas. Contará para la salida del día 4 de enero, una etapa en línea de casi 500 kilómetros, pero a diferencia de otros años el tiempo de la corta especial de hoy también se suma a la general. Santolino se ha visto condicionado por su reciente lesión y por una prólogo muy rápida.

“Me he encontrado bastante bien de la lesión, no así del físico, como he tenido que parar para los tratamientos me falta un poco de rodaje, pero con los 8.000 kilómetros que tenemos por delante acabaré cogiendo ritmo, seguro”, ha comentado.

“Primeros kilómetros de Dakar hechos, contento de empezar, las sensaciones no son malas. La prólogo era rápida, mucho más de lo esperado, con muchos cambios de rumbo, valles arenosos y largos y zonas más sinosas donde me lo he tomado con bastante calma, no quiero apoyar demasiado el pie. Las zonas rápidas han sido al 100% de gas”, ha comentado. Ha acabado en el puesto 21 a 1.07 del ganador de la jornada.