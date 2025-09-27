Santolino lucha por meterse entre los cinco primeros puestos en el Rally de Portugal

El piloto salmantino Lorenzo Santolino (Sherco) se ha posicionado este sábado de forma inmejorable por meterse entre los cinco primeros puestos en el Rally de Portugal, una exigente prueba del Mundial que sirve de aperitivo para el próximo Dakar. Tras cuajar su mejor etapa en la carrera, Santolino es actualmente séptimo en la general, pero está a tiro de piedra de sus rivales directos por el quinto puesto.

La jornada de este sábado, que marcaba el paso de la competición de España a Portugal (de Badajoz a Lisboa), fue un punto de inflexión para el piloto charro. Santolino ha roto la inactividad de los últimos meses, que siguió a su victoria en la Baja España, y ha encontrado su mejor ritmo en este "mini Dakar" de más de 2.400 kilómetros totales.

Tras superar los problemas con los neumáticos de días anteriores, Santolino arrancó el día "disparado", llegando a colocarse entre los cuatro mejores tiempos en el primer centenar de kilómetros cronometrados. Su rendimiento inicial le permitió sacar más de un minuto a dos de sus principales contrincantes: Howes (Honda) y Canet (KTM). Sin embargo, el piloto tuvo que bajar el ritmo en la segunda mitad del recorrido debido a la pérdida de agarre en el neumático trasero, una complicación habitual esta semana en el duro terreno portugués.

A pesar de ceder parte de su ventaja ante Howes (que le aventajó en meta por menos de 30 segundos), Santolino logró mantenerse por delante del joven Canet, al que sacó más de un minuto. Santolino finalizó la etapa de 300 kilómetros cronometrados en sexta posición (siendo el segundo español del día).

La clasificación general sitúa ahora al salmantino séptimo, pero el objetivo del quinto puesto es totalmente viable. Santolino se encuentra a menos de 2 minutos de Howes y a menos de 4 de Canet, garantizando un emocionante duelo en la última jornada.

Este domingo, la carrera se decidirá en un bucle de 103 kilómetros en Lisboa. El Rally de Portugal, que ha atraído a la plana mayor del Dakar, tendrá su propio desenlace en la cabeza de carrera con la lucha por la victoria entre Sanders (KTM), ganador de la etapa de este sábad, y Schareina (Honda).