Santolino mejora en el Rally de Portugal y escala hasta el sexto puesto

Lorenzo Santolino (Sherco) firmó este jueves una brillante actuación en la segunda etapa del Rally de Portugal, prueba puntuable para el Mundial de rally raid. El piloto salmantino recuperó sensaciones tras una jornada inicial complicada y, con un ritmo sólido, terminó sexto en la clasificación general, a poco más de seis minutos del vencedor, el australiano Daniel Sanders (KTM).

Santolino, que volvía a la competición después de varias semanas de inactividad tras su triunfo en la Baja España, se mantuvo durante toda la jornada entre los mejores tiempos. Incluso llegó a rodar cuarto en los parciales, aunque una penalización de un minuto por exceso de velocidad en un radar le relegó al sexto lugar definitivo. El miércoles ya había sido sancionado por una situación similar en el primer tramo.

El Rally de Portugal, conocido como un “mini Dakar”, cuenta con más de 2.400 kilómetros, de los cuales 1.300 son cronometrados. La dureza de la prueba quedó patente en esta etapa, donde dos de los favoritos, Ross Branch (Hero) y Adrien Van Beveren (Honda), tuvieron que abandonar tras sendas caídas.

El salmantino consiguió rodar cerca de Luciano Benavides y pelear de tú a tú con los pilotos de referencia. En la meta, Sanders se llevó la victoria del día por apenas cuatro segundos sobre el español Tosha Schareina (Honda). Santolino cerró la jornada sexto absoluto y ocupa esa misma plaza en la general, a 15 minutos del líder, con aún mucho terreno por disputar.

“Hoy he estado más a gusto con la moto y con mejor ritmo. No hemos tenido problemas de neumático, solo algo de polvo”, declaró el piloto tras llegar a meta.

La competición continúa este viernes con una etapa íntegramente en territorio español, un bucle con inicio y final en Badajoz que incluye 308 kilómetros de especial y otros 200 de enlace.