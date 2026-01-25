Santolino reaparece en Fitur con ganas de recuperarse al cien por cien para empezar a entrenar: "El pie ya no me duele apenas"

Lorenzo Santolino puso rumbo a Arabia Saudí tras someterse a una operación en su pie derecho. Su físico no era el mejor, pero primaba su objetivo de quedar entre los cinco mejores del Dakar. La prueba impuso su ley de dureza y el guijuelense sumó cuatro caídas. La última, en la Etapa 2, abrió de nuevo la herida que arrastraba en la rodilla. Era su adiós definitivo del rally.

El piloto ha vuelto a reaparecer en el estand de Guijuelo en Fitur, donde ha relatado a Salamanca24horas su estado actual y sus próximos pasos. "Físicamente estoy bien, en el sentido de que el pie ya no me duele apenas, ha bajado la inflamación. La rodilla también mejor, pero es verdad que la semana pasada se me infectó la herida abierta que tenía. Han sido unos días un poco complicados por la infección. Cambiamos antibióticos y ahora ha remitido bastante", ha reconocido un Santolino "ya un poco de vuelta a la normalidad".

El guijuelense se encuentra con ganas de estar recuperado al cien por cien para empezar a entrenar y estar a buen nivel de cara a su siguiente cita: el Rally de Portugal. "No es igual de intenso que el Dakar, pero es un poco la manera de volver a a la acción y, sobre todo, de retomar un poco la normalidad de lo que es un entrenamiento". Lorenzo siente que desde finales de noviembre no ha podido prepararse como le gustaría.

A la competición lusa le seguirán, probablemente, la Ruta 40 (Argentina), el Rally de Marruecos y Baja Aragón. "Es un poco la idea. Esas cuatro carreras son las que casi siempre hacemos". También las que sirven de antesala para la considerada como la prueba más dura del mundo en el ámbito del motor: "La idea pues es volver a estar de nuevo lo mejor posible para el próximo Dakar".