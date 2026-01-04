Santolino sufre tres caídas en su día más duro en el Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) ha tenido un día de mucho sufrimiento, puede que el más duro de todos los que ha vivido en ocho ediciones del Dakar si descontamos los abandonos por lesión. Tres caídas han condicionado su resultado, aunque ha navegado bien y ha salvado la jornada, pero perdiendo bastantes minutos.

La primera etapa en línea llegaba con más de 300 kilómetros de especial y otros 200 de enlace en un terreno variado. Santolino salía de los primeros al haber quedado ayer en el puesto 22, lo que ha condicionado su jornada; se ha anotado cerca de un minuto de bonificaciones al ir abriendo pista, pero no ha tenido la ventaja de seguir el rastro de otros pilotos.

“Etapa que no ha sido fácil y me ha costado un poco, muy bonita, inicio en cañones, bastante arenoso, un sector con mucha piedra y sinuoso, difícil de navegar, el roadbook me ha gustado mucho, con muchas referencias y no he tenido que dar la vuelta en ningún punto en todo el día que eso es importante”, comentaba en primer lugar.

Al salir muy delante, Santolino ha sido alcanzado por Nacho Cornejo (Hero), pero antes ya han empezado los problemas. “He tenido una caída en el kilómetro 10, he intentado salir con cautela e iba tranquilo, pero en un río un poco rápido me he caído de delante, sin consecuencias, pero me ha saltado el airbag, se me han llenado las gafas de arena... me he limpiado bien y he perdido un minuto”, ha comentado.

“Cornejo me ha alcanzado en el 50 y hemos ido juntos hasta el kilómetro 90, pero ahí las pistas estaban muy rotas por las lluvias, muy rápidas y se quedaba mucho el polvo, me he quedado a 30 segundos de distancia para intentar coger bonus, pero no lo conseguía con el polvo. Me he mantenido en esa distancia hasta el kilómetro 150. Luego me he vuelto a caer en una zona de piedras al intentar acotar un poco la pista, se he ha ido de lado de golpe y se ha saltado el airbag de nuevo. Ya no quería caerme más porque ya había gastado las dos descargas del airbag, pero a los 300 metros intentando colocar el roadbook he cogido una placa y le he dado la vuelta entera a la moto” ha explicado.

“No me encuentro muy reactivo en la moto, voy como de pasajero, en las zonas técnicas la cabeza lo hace pero el cuerpo no, no voy con confianza. En las zonas rápidas más o menos bien, he ido hasta el repostaje y he podido seguir trazas y hacer bien la navegación. Falta el punto de estar en modo competición por el físico”, ha comentado.

El resultado, puesto 19 a casi 17 minutos, cede tiempo pero sube puestos tras la prólogo. El ganador del día, de nuevo, Edgar Canet (KTM) que se mantiene líder, mientras que Santolino es decimonoveno a más de 18 minutos. Este lunes, segunda etapa entre Yanbu y Alula con 400 kilómetros de especial en el mismo tipo de terreno cambiante: montaña, piedras, zonas arenosas, pistas más rápidas y más cerradas.