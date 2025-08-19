Sebas Elena, David Agúndez y Alan Schneider renuevan en el BM Salamanca

El equipo de Martín Rechimón ya se encuentra trabajando para el inicio de la competición liguera

Primer entrenamiento del BM Salamanca en la temporada 2025/26
El Balonmano Salamanca ha anunciado a tres piezas más para su plantilla de cara a la próxima temporada. El equipo charro, dirigido por el argentino Martín Rechimón, jugará otra campaña más en la Primera Nacional.

A los fichajes de Aarón Chapero y Adrián López, el técnico argentino también contará con Sebas Elena, David Agúndez y Alan Schneider. Los dos primeros actúan en la posición de pivote y lucharán por ser el referente en los seis metros ofensivos.

“Compromiso, esfuerzo y orgullo charro”, refrendan públicamente desde el club tras las tres primeras renovaciones.

