Sebas Elena, David Agúndez y Alan Schneider renuevan en el BM Salamanca

El Balonmano Salamanca ha anunciado a tres piezas más para su plantilla de cara a la próxima temporada. El equipo charro, dirigido por el argentino Martín Rechimón, jugará otra campaña más en la Primera Nacional.

A los fichajes de Aarón Chapero y Adrián López, el técnico argentino también contará con Sebas Elena, David Agúndez y Alan Schneider. Los dos primeros actúan en la posición de pivote y lucharán por ser el referente en los seis metros ofensivos.

“Compromiso, esfuerzo y orgullo charro”, refrendan públicamente desde el club tras las tres primeras renovaciones.