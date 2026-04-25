Sebas Elena se despide del balonmano con el último tanto en el Horizonte Atlética – BM Salamanca
El público local se puso en pie en los segundos finales para despedir con una ovación al pivote charro
Fin de la temporada para el Balonmano Salamanca y punto y final a la carrera deportiva de Sebas Elena. El pivote del equipo charro fue ovacionado en los compases finales del encuentro por el público local y marcó el último tanto del duelo en mitad de los aplausos.
El Balonmano Salamanca cayó en el último duelo de la temporada por un claro 39-27 ante el Horizonte Atlético y cierra una campaña con nota muy positiva.
El equipo dirigido por Martín Rechimón acaba en octava posición de la tabla con 30 puntos y un bagaje de catorce triunfos, dos empates y catorce derrotas.
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