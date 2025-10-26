Segunda derrota consecutiva del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS cayó por 1-2 en Las Pistas ante la Gimnástica Segoviana. Los visitantes aprovecharon su mayor puntería para llevarse los tres puntos en un duelo competido.

El once del Salamanca CF UDS estuvo formado por Leo Mendez en la portería; Parra, Souley, Casado y Marotías en defensa; Alba, Cristeto, Dani Hernández y Mancebo en la medular; y con Servetti y Javi Delgado como doble punta.

El estado del césped dejaba claro que podía combinarse poco y sí buscar un fútbol más directo. La Segoviana lo entendió mejor en los primeros minutos y Rubén ponía por delante a los visitantes con un disparo desde dentro del área.

Leo Mendes, en el minuto 20, evitaba el 0-2 con una excelente parada a disparo de Tenas. Aunque pasados los 25 minutos, el duelo fue tornando hacia el ritmo que quería el Salamanca CF UDS.

Javi Delgado gozó de dos buenas ocasiones que desbarató Postigo, aunque la más clara fue de Mancebo. El colegiado señaló penalti y el ‘11’ local disparó potente y centrado. Postigo, muy listo, le esperó y evitó el empate salmantino.

La segunda mitad comenzó con el Salamanca CF UDS intentando colocarse en campo rival, pero cometiendo numerosos errores en los duelos sin balón. La Gimnástica Segoviana, que tampoco fue muy poderosa en defensa, sí entendió mejor el partido. Y golpeó en el minuto 61 con un cabezazo de Juan Silva tras un córner (0-2).

Con todo perdido, Jorge García movió sus piezas y colocó a numerosos jugadores de ataque. Fue Javi Delgado el que pudo hacer el 1-2 en el minuto 88 pero, inexplicablemente, disparó contra el poste a puerta vacía.

En el descuento, Dani Hernández marcaba el 1-2 y hacia creer a los locales. Sin embargo, no hubo tiempo para más. El Salamanca CF UDS cae por segunda vez consecutiva.