Seis gimnastas del Club Rítmica Salamanca consiguen clasificarse para la Copa de España

El Polideportivo Pisuerga de Valladolid fue testigo este domingo 19 de octubre, de una jornada histórica para el club en el Campeonato de Castilla y León de Conjuntos y la Copa Base Individual de Castilla y León.

El club brilló con luz propia al conseguir un hito sin precedentes en la Copa Base Individual. Las seis gimnastas del Club Rítmica Salamanca presentadas lograron su clasificación para la Copa de España, que se celebrará en Madrid del 28 al 30 de noviembre. Este pleno de clasificaciones, con un límite de solo cinco plazas por categoría, convierte al club en el único de Castilla y León en conseguir el 100% de sus gimnastas en el Nacional.

Además del pase, se alzaron con varios títulos de campeonas y subcampeonas:

Categoría Cadete: Lidia Hernández se proclamó Campeona de Castilla y León, y Ángela Cascón fue Subcampeona.

Categoría Infantil: Claudia Siesto consiguió el Subcampeonato, y Ruth Roncero se clasificó en un meritorio 5º puesto.

Categoría Alevín: Alejandra Pérez Moneo se coronó Campeona de Castilla y León.

Categoría Benjamín: India Marcos también se alzó con el título de Campeona de Castilla y León.

En el Campeonato de Castilla y León de Conjuntos, el club continuó con la racha de éxitos:

El Conjunto Benjamín Absoluto se proclamó Campeón de Castilla y León.

El Conjunto Junior Absoluto consiguió el Subcampeonato de Castilla y León.

Estos resultados aseguran la participación del club en las citas nacionales más importantes de la temporada: en la Copa de España Individual (Madrid, 28-30 de noviembre); y en el Campeonato de España de Conjuntos Absolutos (Madrid, 3-6 de diciembre). Adicionalmente, el conjunto junior competirá en la tercera fase de la Copa de España en Castellón el 23 de noviembre.