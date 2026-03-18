Seis puntos y seis asistencias para Iyana Martín ante Estados Unidos
España, que consiguió el billete para el próximo Mundial, cayó por 70-84 ante Estados Unidos
La selección española de baloncesto femenino consiguió el billete para el próximo Mundial. En el torneo celebrado por Puerto Rico, el combinado nacional cerró su participación con una derrota por catorce puntos ante el favoritísimo Estados Unidos (70-84).
La jugadora de Perfumerías Avenida, Iyana Martín, jugó 17:44 minutos del duelo y convirtió seis puntos para España. Además, también tuvo tiempo para repartir seis asistencias.
La máxima anotadora del partido fue la ex perfumera Kahleah Copper. La americana encestó veinte puntos y guio a su equipo al triunfo en Puerto Rico.
