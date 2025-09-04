Semana de competición para UD Santa Marta, CD Guijuelo y Unionistas B

Este fin de semana dará comienzo la Tercera RFEF. Tres equipos de la provincia charra competirán en el grupo octavo con objetivos diferentes y con la idea clara de que la liga es larga y con altibajos. El primero en saltar al verde será el filial de Unionistas, que recibe en Las Pistas al Atlético Tordesillas (sábado a las 17 horas). La UD Santa Marta jugará hora y media después en casa del Mojados. Y, para el domingo, quedará el Guijuelo – Atlético Mansillés (18 horas en el Municipal Luis Ramos).

La Unión Deportiva Santa Marta cuenta con un bloque muy renovado, con Mario Sánchez de regreso trece años después al banquillo tormesinos, y con fichajes como Martín Galván, Coque o Razvan, que cuentan con mucha experiencia en la categoría.

“Estamos contento con la pretemporada. Ha sido dura porque lo que menos nos ha venido bien fue competir tan pronto y utilizando 16 jugadores en los primeros partidos de Copa RFEF. Sabemos cosas positivas y nos dio para corregir errores puntuales. Ha sido una pretemporada de menos a más. No hemos dado mucha importancia a los resultados positivos del final. Después de esa primera fase de pretemporada, hemos podido dar oportunidades a todos los chicos de la cantera, que están preparados. Tenemos un grupo muy unido, que trabaja muy bien y son muy exigentes. Llegamos en un buen momento y tenemos ya a Galván y Chopi disponibles”, admite Mario Sánchez, entrenador de la UD Santa Marta.

Copa RFEF: UD Santa Marta - Unionistas. | Belén Hurtado

El Guijuelo es uno de los favoritos al ascenso directo. El equipo dirigido por Dani Romo ha cuajado una excelente fase de grupos en la Copa RFEF y estuvo a punto de meterse en la final. El conjunto chacinero ha renovado a Cristóbal o Johan Guzmán y ha fichado a futbolistas como Mesfin Gómez, Alberto Martín o Álex García.

“El equipo llega en buenas condiciones para afrontar la primera jornada. Se acaba la pretemporada, que todo el mundo quiere que empiece lo bueno. El equipo ha trabajado de múltiples maneras en lo técnico y en lo táctico, hemos trabajo múltiples estructuras y hemos defendido alto, medio y bajo. Ahora toca jugar a ganar. Hay que adaptarse a todos los contextos que nos vayan saliendo, pero el principal objetivo siempre será ganar. Veo a los chicos bien y con la predisposición para lograrlo”, asegura Dani Romo, técnico del Club Deportivo Guijuelo.

Dani Romo, entrenador del Guijuelo | FOTO JUANES

El filial de Unionistas es el novato de la categoría. El conjunto dirigido por Gabri de Aller será uno de los más jóvenes de la competición y jugará sin presión. Los blanquinegros pelearán por mantener la categoría en su debut en Tercera RFEF y lo harán con muchas caras conocidas como Pablo Pérez, Hugo Martín o los hermanos Astudillo.

"Llegamos al inicio con ganas, motivación y la ilusión de hacer una buena temporada. Hemos tenido una pretemporada dura en cuanto a carga, partidos y la entidad de rivales que nos ha ayudado a conocer lo que nos vamos a encontrar. El equipo ha mejorado desde el inicio, somos conscientes de que tenemos que seguir creciendo, que tenemos margen y que tenemos que trabajar y ser competitivos cada jornada para lograr el objetivo marcado", concluye Gabri de Aller, entrenador de Unionistas B.