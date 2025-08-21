Sergio Encinas manda el mensaje del vestuario de Unionistas DH: “¡Vamos a dar guerra!”

Poco más de tres semanas le quedan por delante a Unionistas para debutar en División de Honor. Los blanquinegros jugarán por primera vez en la máxima categoría del fútbol formativo y lo harán en el siempre poderoso grupo 5. Uno de los nuevos fichajes, Sergio Encinas, destaca la competencia en el centro del campo y cree que harán un buen papel en la categoría.

Su llegada a Unionistas. “Fenomenal. Me he quedado sorprendido porque desde el primer momento han estado muy pendiente. No pongo ninguna pega. El grupo está muy bien y los entrenadores son muy cercanos y nos ayudan en todo”.

El paso adelante de Unionistas. “Ya se le veía el año pasado con potencial en División de Honor. Estaba en el Victoria y siempre decía que Unionistas era el favorito porque eran un equipazo desde el portero hasta el delantero”.

La visibilidad de la categoría. “El grupo de División de Honor es muy bonito porque son equipos muy potentes con el Real Madrid, el Atlético y el Getafe. Yo creo que podemos ser la sorpresa porque hacemos buen grupo y competimos muy bien. Pero para eso hay que dar el 100%. No solo durante los partidos, también en los entrenamientos que tenemos muchos jugadores en el centro del campo, así nos fortalecemos entre todos”.

Objetivo. “Raúl Fuentes está muy pendiente de nosotros y siempre quiere que el jugador esté a gusto y nos ayuda a mejorar. El sistema del 1-4-4-2 es el que más me gusta y aprovechamos muy bien los espacios del campo. ¡Vamos a dar guerra!”.