Sergio Hernández: “A los chicos se les ve buena actitud”

Sergio Hernández aceptó la propuesta de llevar las riendas del filial de Unionistas y lo hará con su inseparable Javi Sierra en el cuerpo técnico. Ahora, los dos buscarán dar las primeras pinceladas antes del derbi del domingo ante el Guijuelo.

¿Qué le motivó a tomar las riendas del filial de Unionistas? “Llevábamos un par de años planteándonos volver. Nos llegaron ciertas cosas para volver y siempre habíamos dado la negativa. Ahora sí teníamos que aceptar una propuesta tan bonita como la de Unionistas”.

Llevaba años sin entrenar. ¿Por qué? “Llevábamos cuatro sin entrenar. Jugamos la primera jornada con el Salamanca CF UDS y ahí lo dejamos. No llegamos a unos acuerdos con el Santa Marta y decidimos dejarlo allí. Necesitábamos desconectar un poco, porque eran once años seguidos con el Santa Marta. Y viajar, que es una de mis aficiones”.

Y siempre con su inseparable Javi Sierra, que le aporta esos aspectos que un primer entrenador no ve en pleno partido y en la preparación del mismo. “Para mí es clave. Sin él no quiero entrenar. Me aporta todo lo que no tengo: esa mentalidad positiva, esa gestión de jugadores, sus conocimientos futbolísticos… hace que todos esos aspectos que debo mejorar, me lo aporte”.

El pasado sábado, estuvo presente en el Unionistas B – Júpiter Leonés. ¿Qué conclusiones extrajo? “Antes de aceptar, queríamos ver al equipo. Queríamos ver que los chicos tuvieran actitud y la tienen. Durante sesenta minutos estuvieron muy bien y tuvieron un repliegue intermedio muy bueno. Pero no entró el balón”.

Y el domingo dio el ‘sí’. “Estuvimos hablando Javi y yo después del partido y por la noche, y valoramos con otros componentes que estuvieron en Unionistas como Raúl Carabias, que estuvo en Unionistas. Juan García nos estaba valorando muy positivamente”.

¿Le falta un ‘9’ referencia al equipo? “Nosotros, en estos dos años, he visto Tercera RFEF de media tabla para arriba y Javi Sierra de media tabla para abajo. Hemos entrenador el lunes y me gustaría entrenar más para saber si nos falta un 9 referencia. A los chicos se les ve buena actitud. Yo confío en los jugadores que tenemos”.

Próximo partido: CD Guijuelo. “Siempre coincide que tienes algún jugador que has entrenado, como Boigues. El Guijuelo aspira a playoff. Le lastran ahora las bajas, pero van a ser fuertes y hacen daño en el balón parado. Vamos con la idea de ir a ganar porque estamos en una situación que no gusta estar”.