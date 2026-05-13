Sergio Hernández: “Tenemos el convencimiento y las herramientas de poder pasar esta eliminatoria”

Sergio Hernández sufrió una lesión muy grave a principio de temporada y ya está disponible para el Salamanca Fútbol Sala. El capitán del equipo salmantino se muestra ambicioso en la vuelta de la eliminatoria ante el Pinseque, aunque sabe de la dificultad de vencer al equipo aragonés a domicilio.

El empate a cinco ante Pinseque. “La sensación a final de partido fue un poco agridulce porque fuimos todo el partido con ventaja corta y el doble penalti final nos hizo daño. Una pena no haber cerrado el partido con una victoria. Va a ser una eliminatoria muy igualada. Ellos en ataque tienen pólvora, generan peligro con pocos pases y tienen mucho gol”.

En la vuelta solo vale ganar. “Nosotros salimos en todos los partidos a ganar. Si hubiésemos quedado 5-4 en la ida, no creo que hubiese cambiado tampoco cómo íbamos a ir a la vuelta. Creo que es mejor esta situación que ir a defender el marcador”.

Ya recuperado de su lesión. “Ha sido muy difícil. Siempre he tenido alguna molestia o lesión, pero nunca había estado seis meses lesionado. Me lesioné en septiembre y no pude debutar hasta marzo. Uno quiere siempre sumar desde dentro, pero tengo que dar gracias al cuerpo técnico y al club porque siempre me has esperado, me han arropado y la vuelta ha sido soñada. Volví, metí gol y fui importante”.

Variedad ofensiva. “Hay mucha competencia. Esa es la realidad. Yo, al volver, no sabía si iba a jugar mucho porque los compañeros tienen mucho nivel. Cristian es el máximo goleador y no está tanto en la zona de pívot que estamos Isma, Dani y yo. Pero dentro de los pívot cada uno tenemos unas características diferentes. A todos nos gustaría meter tres goles todos los días, pero prima el colectivo por encima de lo individual”.

Su relación futbolística con su hermano Javi Hernández (entrenador del Albense FS). “La respuesta es clara. Al final, he estado tres años con mi hermano de entrenador y él es el entrenador. Por circunstancias ha dejado el club. El Salamanca FS es el club de mi ciudad y me encanta. Ahora gané jerarquía y soy el capitán. Él tomó otro camino y yo le sigo animando. No pude jugar ninguno de los derbis, que sí me hubiese gustado estar en la pista. Ya sabes que en la semana intentas picar un poco y jugar de forma divertida. También me pasaba con muchos amigos que tengo en el Albense FS”.

Con fe en volver a jugar la siguiente semana en La Alamedilla. “Por supuesto. Nos morimos de ganas. Tenemos el convencimiento y las herramientas de poder pasar esta eliminatoria. Ojalá volver a La Alamedilla y ver a más gente en la grada”.