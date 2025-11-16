Sergio Hernández, nuevo entrenador de Unionistas B
El técnico, con pasado en la UD Santa Marta, sustituye a Gabri de Aller
El filial de Unionistas ya tiene nuevo entrenador. Según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, Sergio Hernández asume el cargo en busca de la permanencia en Tercera RFEF.
El nuevo técnico cuenta con pasado en la Unión Deportiva Santa Marta, donde dirigió al primer equipo y al Juvenil A en División de Honor.
Ahora, tras varios años sin sentarse en el banquillo, Sergio Hernández estará al frente de Unionistas B en Tercera RFEF.
También te puede interesar
Lo último