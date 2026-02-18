Sergio Nicolás de la Cruz, máximo goleador de la Primera Nacional

El Balonmano Salamanca cuenta con el máximo goleador de la Primera Nacional en el grupo B. Sergio Nicolás de la Cruz lleva 144 goles y encabeza la tabla de los realizadores.

Martín Rechimón ha encontrado una solución de oro a sus ataques con el lateral del equipo salmantino, que tiene una media de 6,86 tantos por encuentro disputado.

Si Sergio Nicolás de la Cruz es el top 1 de goleadores en Primera Nacional, otro de sus compañeros está en el top 5. Álvaro Carretero ha marcado 131 goles hasta el momento y tiene una media de 7,28 por partido jugado (ha disputado dieciocho de los veintiún encuentro).