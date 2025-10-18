Sergio Nicolás encabeza la victoria del BM Salamanca con catorce goles

El Balonmano Salamanca se impuso por 41-36 al Balonmano Safa en el pabellón Río Tormes. El choque, con mucha verticalidad y goles, fue muy atractivo para los espectadores.

Los charros tomaron una renta de cuatro goles antes del descanso (16-12) y supieron administrarla en el segundo tiempo para acabar llevándose la victoria por 41-36.

El nombre propio del partido fue Sergio Nicolás que anotó catorce goles del equipo charro y fue la estrella del duelo. Álvaro Carretero ayudó con ocho dianas más.