Sergio Nicolás encabeza la victoria del BM Salamanca con catorce goles
El equipo charro logró el triunfo ante el BM Safa en el pabellón Río Tormes
El Balonmano Salamanca se impuso por 41-36 al Balonmano Safa en el pabellón Río Tormes. El choque, con mucha verticalidad y goles, fue muy atractivo para los espectadores.
Los charros tomaron una renta de cuatro goles antes del descanso (16-12) y supieron administrarla en el segundo tiempo para acabar llevándose la victoria por 41-36.
El nombre propio del partido fue Sergio Nicolás que anotó catorce goles del equipo charro y fue la estrella del duelo. Álvaro Carretero ayudó con ocho dianas más.
