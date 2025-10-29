Sergio Santos, capitán y pichichi de la UD Santa Marta: “El inicio lo hubiésemos firmado todos en agosto”

Sergio Santos está siendo el pichichi inesperado de la Unión Deportiva Santa Marta. El capitán se quita protagonismo y quiere poner el foco en sus compañeros, en el cuerpo técnico liderado por Mario Sánchez y en la apuesta de Astu desde la dirección deportiva de fortalecer el primer equipo.

Arranque de la competición. “El inicio, no voy a decir inmejorable porque hay que ser exigente, lo hubiésemos firmado todos en agosto. Nos hemos dejado algún punto como con Unionistas B, que nos fuimos con esa sensación, o ante el Palencia Cristo Atlético. Las sensaciones, los resultados y el trabajo son buenísimos”.

Pichichi del equipo. “Sí. Ahora las circunstancias hacen que haya metido cuarto goles. Me encuentro en buen momento personal. Es mi temporada más goleadora, en las últimas cuatro temporadas había metido tres goles. Me ha pasado a mí y le podría haber pasado a cualquier otro”.

La profesionalidad de Mario Sánchez. “A Mario Sánchez no le conocía, pero sí había oído que era muy profesional. Es una locura el día a día con él. Te hace sentir profesional en lo mental, en lo físico, en los trabajos tácticos y técnicos. Los entrenamientos son muy amenos y vamos con muchas ganas a entrenar”.

En zona de playoff. “Nosotros no miramos mucho. También es verdad que todo es Salamanca y Santa Marta y la gente sí nos lo dice. Se hace raro ver al Santa Marta ahí arriba por la trayectoria, pero somos conscientes de lo que valemos. Ojalá jugar un playoff”.

La apuesta de la dirección deportiva en el primer equipo. “Hemos dado un salto de calidad con jugadores como Galván, Razvan, Coque… tienen mucho nombre. Pero es que además tienen mucho trabajo detrás. Desde el club han puesto de su parte para que el club dé un salto de calidad en los jugadores y en el día a día de la plantilla”.