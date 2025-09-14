Servetti firma la primera victoria del Salamanca CF UDS
El uruguayo marca un doblete en la segunda parte
El Salamanca CF UDS ha estrenado este domingo su casillero de victorias en la temporada con un sólido triunfo por 2-0 ante el Atlético Astorga en Las Pistas. Un partido en el que los blanquinegros fueron claramente de menos a más y en el que Servetti brilló con luz propia en la segunda parte, firmando los dos tantos del encuentro y dejando muy buenas sensaciones.
Durante los primeros 45 minutos, el conjunto charro dominó el juego y acumuló ocasiones claras, pero la falta de acierto y la solidez defensiva del conjunto leonés mantuvieron el marcador a cero.
La segunda parte fue otra historia. El Salamanca salió con mayor claridad de ideas y encontró en Servetti al hombre clave.
Más allá de los goles, Servetti dejó detalles de calidad, movilidad y presencia ofensiva que despertaron el aplauso de la grada. Su actuación ilusiona a la afición y apunta a ser uno de los nombres importantes del equipo esta temporada.
