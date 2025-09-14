Servetti firma la primera victoria del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS ha estrenado este domingo su casillero de victorias en la temporada con un sólido triunfo por 2-0 ante el Atlético Astorga en Las Pistas. Un partido en el que los blanquinegros fueron claramente de menos a más y en el que Servetti brilló con luz propia en la segunda parte, firmando los dos tantos del encuentro y dejando muy buenas sensaciones.

Durante los primeros 45 minutos, el conjunto charro dominó el juego y acumuló ocasiones claras, pero la falta de acierto y la solidez defensiva del conjunto leonés mantuvieron el marcador a cero.

La segunda parte fue otra historia. El Salamanca salió con mayor claridad de ideas y encontró en Servetti al hombre clave.

Más allá de los goles, Servetti dejó detalles de calidad, movilidad y presencia ofensiva que despertaron el aplauso de la grada. Su actuación ilusiona a la afición y apunta a ser uno de los nombres importantes del equipo esta temporada.