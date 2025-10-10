Sexta jornada de competición para UD Santa Marta, CD Guijuelo y Unionistas B

El grupo octavo de la Tercera RFEF afronta su sexta jornada de competición. La Unión Deportiva Santa Marta jugará como local y el Guijuelo y Unionistas B tendrán que viajar.

Los tormesinos comienzan la jornada a dos puntos del líder y quieren dar continuidad a su buen arranque de competición. El equipo dirigido por Mario Sánchez recibe al Villaralbo, el sábado a las 17 horas, en el Alfonso San Casto.

Para el domingo quedarán los duelos del Guijuelo y Unionistas B. El filial blanquinegro se mide, a las 16:30 horas, a la Arandina en El Montecillo. Los de Gabri de Aller están en media tabla y cuentan con dos puntos más que su rival en el casillero.

El Guijuelo, por su parte, cerrará la jornada el domingo a las 17 horas en casa del Becerril. “Llegamos al partido con una buena dinámica y queremos seguir así, mostrando nuestra identidad y seguir ganando”, explica el futbolista Hugo García.