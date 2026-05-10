Siete oros para la Escuela Luo Fu Shan en el Torneo Interregional de Castilla y León

El IV Torneo Interregional de Castilla y León concluyó con grandes resultados para los salmantinos.

La Escuela de Sifu Roberto consiguió 7 oros, 9 platas y 6 bronces en Taolu (formas) de armas y de mano Vacía.

En los combates los resultados fueron los siguientes: 1 oro, 2 platas y 2 bronces en Qingda (combate controlado para menores de 12 años), 6 oros, 6 platas y 1 bronce en Sanda Light (combate controlado) y 1 oro en la categoría de Sanda (combate a pleno contacto).

Arturo actuó como árbitro de Taolu y combate, Francisco como árbitro de mesa en combate y Roberto como árbitro central. Rocío y Alberto estuvieron en mesa central encargándose de coordinar el evento.

La organización también estuvo a un gran nivel gracias a la colaboración de los alumnos de la Escuela Luo Fu Shan de Salamanca.