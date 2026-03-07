Siete victorias seguidas del Balonmano Salamanca

La racha ganadora del Balonmano Salamanca se extiende una jornada más. El equipo dirigido por Martín Rechimón enlaza siete partidos seguidos con victoria y en esta ocasión mandó a la lona al Balonmano Camargo por 37-31.

El partido llegó igualado al descanso (17-17), pero a partir de ahí comenzó a manejar rentas cortas el equipo salmantino. Ya en el cuarto de hora final, el BM Salamanca se marchó por cuatro goles y aprovechó la necesidad del rival para acabar ganando por 37-31.

Unai Sanz anotó la friolera de once tantos para el BM Salamanca y Sergio Nicolás le escudó con ocho goles más.