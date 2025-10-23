Sigue el desorden en el Salamanca CF UDS: el partido contra la Gimnástica Segoviana, a Las Pistas

El Salamanca CF UDS sigue sin hacer los deberes. A pesar de cebar las expectativas de sus seguidores en los últimas semanas, la situación respecto a poder jugar en el estadio Helmántico sigue exactamente igual.

El duelo entre el equipo de Manuel Lovato y la Gimnástica Segoviana se disputará en Las Pistas el domingo a las 12 horas, tal y como adelantó a primera hora de la mañana la Cadena SER de Salamanca. Será, por tanto, el cuarto partido liguero que el Salamanca CF UDS no juegue en su estadio.

"Entendemos y compartimos la frustración de nuestros abonados y aficionados, que desean, como nosotros, volver a disfrutar de cada partido en nuestra casa. Desde el club agradecemos profundamente la paciencia, el apoyo y la comprensión demostrada durante estas jornadas", se excusa el club en un comunicado.