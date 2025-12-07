Un punto para el Salamanca CF UDS ante el Rayo Cantabria

El Salamanca CF UDS logró un punto en su visita a Astillero ante el filial del Racing de Santander (1-1).

El once titular del Salamanca CF UDS estuvo formado por Leo Mendes en portería; Hugo Marcos, Pulpón, Casado y Marotías en defensa; Alba, Lara y Cristeto en la medular; y Aimar, Mancebo y Javi Delgado como jugadores más adelantados.

Fue Leo Mendes el mejor de los charros en la primera mitad. A los cuatro minutos, el portero desbarataba la primera ocasión local y, sobre todo, estuvo brillante para detener una pena máxima a la media hora de encuentro.

A los quince minutos de la reanudación, Jorge García movía el banquillo con la entrada de Souley y Murua. Pero el primero en golpear era el filial local con un tanto de Izan en el minuto 73.

Solo tardó tres minutos en igualar el duelo el Salamanca CF UDS. Murua, en el segundo palo, ponía el 1-1 definitivo y mandaba un punto al casillero del Salamanca CF UDS.