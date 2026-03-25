La situación de Henry Hiobi en Unionistas: ni convocado con el primer equipo ni con el filial

La llegada de Henry Hiobi a Unionistas fue de la mano de Mario Simón. El técnico del primer equipo le hizo debutar en la jornada 19 ante el Zamora. La prueba no salió nada bien y a los 37 minutos lo tuvo que sustituir al bordear la segunda cartulina amarilla.

“En su día a día ha crecido mucho. Se enfrentaba a los carrileros más importantes de la competición. No hemos querido correr riesgo con la amarilla, porque ha habido una falta después. En nuestro día a día ha estado a buen nivel defensivo y no queríamos modificar todo el sistema ni teníamos otro jugador que se adaptase al lateral izquierdo”, expresó el propio Mario Simón en el postpartido ante el Zamora.

Pero la realidad ha sido muy diferente. Desde ese día, Henry no ha vuelto a jugar con el primer equipo y tan solo fue convocado para tres partidos más. El camerunés ha visto cómo en su posición han jugado Mounir, Prada o Abde Saidi.

Y tampoco tiene sitio en el filial de Unionistas, donde tan solo gozó de minutos en el choque ante el Becerril. En las últimas semanas, Henry Hiobi no ha estado en las citaciones del primer equipo ni tampoco del segundo equipo de Unionistas. El futbolista parece en un limbo mientras se entrena con los mayores.