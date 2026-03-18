Slavy: “Tengo muy buenos recuerdos de Unionistas”

El delantero de la Ponferradina cuajó una excelente temporada en el club blanquinegro

Slavy celebra un gol con Unionistas ante el Real Unión de Irún
Slavy celebra un gol con Unionistas ante el Real Unión de Irún | FOTO SALAMANCA24HORAS.COM

Slavy dejó su huella en Unionistas. Y lo hizo a base de goles. El delantero búlgaro marcó trece tantos con la camiseta blanquinegra y fichó por el Éibar en Segunda División.

Ahora, el delantero milita en las filas de la Ponferradina. Este sábado, a las 21 horas, el punta del equipo berciano espera a Unionistas en El Toralín. “Tengo muy buenos recuerdos de Unionistas. Es un partido especial para mí. El respeto para ellos va a ser para siempre. Sé que hay muy buena relación entre las aficiones”, asegura.

Slavy ha jugado 154 minutos con la camiseta a la Ponferradina y fue capaz de marcar el tanto de la victoria ante el Arenas a domicilio en el tiempo de descuento. Sin embargo, el delantero tan solo ha sido titular contra Osasuna Promesas y suele ser uno de los hombres que entra el banquillo en el plan de Nafti.

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