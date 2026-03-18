Slavy: “Tengo muy buenos recuerdos de Unionistas”

Slavy dejó su huella en Unionistas. Y lo hizo a base de goles. El delantero búlgaro marcó trece tantos con la camiseta blanquinegra y fichó por el Éibar en Segunda División.

Ahora, el delantero milita en las filas de la Ponferradina. Este sábado, a las 21 horas, el punta del equipo berciano espera a Unionistas en El Toralín. “Tengo muy buenos recuerdos de Unionistas. Es un partido especial para mí. El respeto para ellos va a ser para siempre. Sé que hay muy buena relación entre las aficiones”, asegura.

Slavy ha jugado 154 minutos con la camiseta a la Ponferradina y fue capaz de marcar el tanto de la victoria ante el Arenas a domicilio en el tiempo de descuento. Sin embargo, el delantero tan solo ha sido titular contra Osasuna Promesas y suele ser uno de los hombres que entra el banquillo en el plan de Nafti.