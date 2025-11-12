Smith, el ‘bombardero’ de Perfumerías Avenida en Tercera FEB

El ataque de Perfumerías Avenida en Tercera FEB lleva grabado el hombre de Aamari Smith. El escolta americano acumula un total de 168 puntos en los seis partidos disputados hasta el momento por el conjunto azulón.

El ‘bombardero’ del equipo de Jesús Gutiérrez cuenta con una media de 28 puntos por partido y un porcentaje de 57,33% tiros de dos para ser la absoluta referencia ofensiva.

En el último partido, el que Perfumerías Avenida ganó en dos prórrogas a Obradoiro Ames por 89-97, solo cinco azulones anotaron. Y Smith destacó por encima de todos con 38 puntos para dar la victoria a los suyos.