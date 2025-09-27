Pescador anuncia su marcha de Unionistas a final de temporada

Los socios de Unionistas acudieron a la Asamblea General Ordinaria del club para tomar partido de las decisiones. Una de ellas fue la de aprobar el presupuesto de la campaña 2025/26. Ahí, los socios alzaron su papeleta (o votaron de forma telemática) para aprobar un presupuesto de dos millones de euros:

El mandamás del club, Roberto Pescador, informaba de que la campaña de renovaciones acabó con 4.954 socios (con 548 nuevas altas). En el plano económico, el expresidente Javier Tejedor especificó el superávit de 80.108,25 euros (a falta del Impuesto de Sociedades).

Y de ahí se pasó a la queja pública por el dinero recibido por las subvenciones. “Son ridículos respecto al resto de equipos. Ahí tenemos un hándicap enorme”, explicaba Tejedor; mientras que Pescador se sumaba a este lamento: “La subvención del Ayuntamiento es muy pequeña, la de la Diputación de 6.500 euros a cambio de entradas y la Junta directamente no nos da nada. Competimos con equipos que en estas partidas tienen medio millón, algunos incluso más”.

Al final de la Asamblea, el presidente de Unionistas Roberto Pescador anunció ante los socios presentes que dejará el cargo a final de temporada y no continuará en el club.