Los socios de Unionistas ya pueden elegir entre 155 equipaciones

Los socios de Unionistas podrán ejercer una vez más su derecho al voto. Los dueños del club elegirán las dos próximas equipaciones del equipo para las temporadas 2026/27 y 2027/28.

El club blanquinegro cuenta con 155 propuestas (81 de la primera indumentaria y 74 de la segunda) y el plazo de subsanación de errores será hasta el lunes 16 de marzo hasta las 23:59 horas.

"Desde Unionistas de Salamanca damos las gracias a todos los participantes por la gran acogida y la enorme cantidad de propuestas recibidas", explican desde el club.