Los socios de Unionistas votarán en Asamblea llegar a un presupuesto de dos millones de euros

Unionistas de Salamanca ha publicado las cuentas económicas que tendrán que aprobar o no los socios en la Asamblea General Ordinaria. El próximo sábado, en el CM Julián Sánchez 'El Charro', los socios tomarán la palabra para decidir el futuro del club.

La directiva ofrecerá un prespuesto de dos millones de euros para la próxima temporada y los socios votarán la propuesta. El club obtiene 75.000 euros extra por traspasos y pierde 125.000 euros por no participar en la Copa del Rey y gastará 1.653 euros en la plantilla y en gastos generales (87.000 euros menos que la pasada campaña según el propio club).

El resultado real del club tras las facturas pendientes de la RFEF será de 80.108,25 euros (siempre antes de Impuesto sobre Sociedades). "Los ingresos que se pierden por la no participación en la Copa del Rey se compensan en parte con ingresos extraordinarios por traspasos de Mikel Serrano y Oriol Riera", explican desde el club.