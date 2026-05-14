Los socios de Unionistas votarán la posible compra de los videomarcadores y el precio del próximo carné

Unionistas de Salamanca ha convocado a sus socios para la Asamblea General Extraordinaria. La misma tendrá lugar el sábado 30 de mayo, a partir de las 11 horas, en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez el Charro.

Dos de los puntos más interesantes serán las votaciones para la compra de los videomarcadores y el precio del próximo carné de socio.

En los encuentros ante el Guadalajara y el Arenas de Getxo, Unionistas no pudo utilizar los videomarcadores. El motivo, desvelado por SALAMANCA24HORAS.COM, era que la empresa que hacía de enlace entre Unionistas y la empresa encargada de utilizar los videomarcadores no trasladaba el dinero pagado por el equipo charro.