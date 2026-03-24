"Muy sólidas" en defensa y "prácticamente" perfectas en ataque para "dar la sorpresa" ante Spar Girona

Perfumerías Avenida se medirá a Spar Girona este viernes a las 21:30 horas en su primer partido de la Copa de la Reina. "Vamos con toda la ilusión del mundo, con la mente puesta en los cuarenta minutos y esperamos ser un equipo competitivo y poder dar la sorpresa", ha señalado la capitana del conjunto, Andrea Vilaró, en el encuentro mantenido este martes con los medios de comunicación.

Spar Girona se alzó con la Copa de la Reina en 2021 y, un año más tarde, lo hizo Perfumerías Avenida. Desde entonces les han seguido Basket Zaragoza, Valencia Basket. Cinco equipos distintos que han conquistado en ansiado trofeo en los últimos cinco años. "Los últimos ganadores han sido diferentes; siempre vas a tener la oportunidad. Nos lo tomamos así, como una oportunidad, como algo que nos motiva".

Andrea Vilaró es consciente de que se enfrentan a uno de los pesos pesados del baloncesto femenino y segundo equipo en la clasificación de la liga Endesa: "Es el que más tiros de tres mete, el que más corre y tiene jugadoras superpeligrosas". Ante esta amenaza, la capitana aboga por "ser muy sólidas en defensa" y constituirse en un conjunto "prácticamente perfecto" en ataque.