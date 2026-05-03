Un sólido Perfumerías Avenida elimina a Jairis y se mete en semifinales

Grandísima eliminatoria de Perfumerías Avenida ante Jairis. Las charras también ganaron en Alcantarilla por 55-72 y se meten en las semifinales de la Liga Femenina.

El quinteto salmantino estuvo formado por Iyana, Vilaró, Spreafico, Arrojo y Cave. Jairis, que iba en desventaja, salió más fuerte y se puso 5-0. Pero Perfumerías Avenida encontró la vía de Cave para anotar con asiduidad en la pintura. La americana anotó seis puntos seguidos y puso el 7-6. A partir de ahí, más imprecisiones que juego entre los dos equipos. Jairis cerraba el primer cuarto con dos puntos de renta (17-15).

El arranque del segundo cuarto tuvo el nombre de Andrea Vilaró. La capitana charra anotó dos triples, puso el 21-24 en el marcador y obligó a Canut a pedir un tiempo muerto. Pero no se quedó ahí, a la vuelta del tiempo muerto, de nuevo Vilaró encestaba de tres. La irrupción de Hermida en la pista le dotó de cuatro puntos más al casillero azulón, que se marchaba al descanso con 26-33.

El tercer acto se inició con un triple de Spreafico y una asistencia de Iyana para Cave. 26-38. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Jairis reducía la diferencia a solo seis puntos. Montañana se giraba a la mesa y pedía tiempo muerto. Ahí retomó el pulso Avenida, con triples de Iyana y Meyers y con Kiss poderosa en la zona para poner el 40-53 con diez minutos por delante.

Jairis lanzó su último ataque en el arranque del último cuarto con un 7-0 de parcial. Pero Iyana Martín tomó los mandos del partido y lo mató con cinco puntos seguidos. Avenida ganó de forma cómoda y mostró una solidez poco habitual durante toda la temporada. El bocinazo final dejó un 55-72 en el marcador. Avenida ya está en semifinales.