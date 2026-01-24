Souley y Javi Delgado le dan los tres puntos al Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS logró tres puntos muy importantes en La Eragudina. Los charros vencieron por 1-2 con tantos de Souley y Javi Delgado en la primera mitad.

El once titular del Salamanca CF UDS estuvo formado por Leo Mendes bajo palos; Murua, Casado, Marotías y Souley en la defensa; Lara y Cristeto en el doble pivote; y Aimar, Pulpón y Dani Hernández por detrás de Javi Delgado.

Los charros entendieron muy bien el contexto de partido y se adelantaron a los veinte minutos en una jugada de balón parado que remató de cabeza Souley para poner el 0-1.

Y diez minutos después, Javi Delgado superaba al meta rival en un mano a mano para poner el 0-2 y dejar el duelo prácticamente sentenciado para los de Jorge García.

La segunda mitad tuvo un ritmo más bajo y pocas ocasiones. Pero sí susto final. El Atlético Astorga marcó el 1-2 en el minuto 90 por medio de Albertín y los charros supieron sufrir en el tiempo de descuento para asegurar una victoria muy importante.