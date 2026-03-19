Souley, Lara y Marotías, bajas en el Salamanca CF UDS por sanción

El Salamanca CF UDS se mide este domingo, a las 17 horas, al Bergantiños en el estadio Helmántico. Y lo hará sin tres de sus habituales. Souley, Lara y Marotías tendrán que cumplir un partido de sanción.

Los dos primeros cumplen ciclo de amonestaciones y el central tiene un duelo de castigo por la expulsión ante la Sarriana. Por lo tanto, Jorge García tendrá que buscar soluciones para su once inicial y también para su plan de partido.

El Salamanca CF UDS arranca la jornada como cuarto clasificado, con 43 puntos; mientras que el Bergantiños es décimo con 38 puntos en su casillero.