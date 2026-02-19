Sprint final para Salamanca FS y Albense FS en busca del playoff a Segunda

La lucha entre Salamanca Fútbol Sala y Albense Fútbol Sala por un puesto entre los cuatro mejores del grupo 1 de la Segunda B ya es un clásico. Los dos equipos más representativos del fútbol sala de nuestra provincia entran en la recta final de la temporada a solo dos puntos de distancia entre sí.

El Albense FS marcha en cuarta posición y actualmente está en puesto de playoff a Segunda División. Los de Javi Hernández tienen 36 puntos en su casillero y llevan once victorias, tres empates y siete derrotas (con 86 goles a favor y 78 tantos en contra).

Un puesto más abajo y con dos puntos menos está el Salamanca Fútbol Sala. Los de Chema Sánchez están fuera de la zona de privilegio con 34 puntos y han ganado nueve partidos, han empatado siete duelos y han caído en cinco ocasiones (con 93 tantos marcados y 68 encajados).

Este sábado, los dos equipos charros saltaron a la pista en busca de tres puntos más. El Albense FS recibe al líder Leis Pontevedra FS a las 18 horas; mientras que el Salamanca FS visita la pista del Deportivo Laviana FS (también a las 18 horas).