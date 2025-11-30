Sufrida victoria del Salamanca FS ante el colista

El Salamanca Fútbol Sala logró una sufrida victoria por 4-5 en la pista del colista. Los de Chema Sànchez suman tres puntos clave y se colocan terceros.

El Concello de Begonte se adelantó en el marcador, pero los goles de Ballano y Dani Montes volteaban el duelo al descanso. En la segunda mitad, los locales empataron en dos ocasiones, pero Ballano y Dani Montes volvieron a aparecer para ganar el partido.

El Albense FS jugó un partido para olvidar. Los de la villa ducal cayeron por 8-0 ante el Coruxo FS y se llevaron un duro varapalo de la visita a tierras gallegas.