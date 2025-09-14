Se suspende la última etapa de La Vuelta por la gran aglomeración de manifestantes propalestinos

Protestas por Palestina al paso de la Vuelta Ciclista a España por Salamanca

Este año, La Vuelta se ha visto salpicada, a su paso por España, de diferentes protestas propalestinas ante la presencia del equipo de Israel en la carrera. Ahora, la Vuelta ha sido suspendida en Madrid en su última etapa ante la gran aglomeración de manifestantes.

Tal y como detalla Europa Press, los ciclistas han tenido que parar a la entrada de Madrid por las protestas propalestinas. Después de unos minutos parados, el pelotón ha reanuado la marcha en una carrera neutralizada pero han tenido que volver a parar a los pocos metro.

Ante esta situación, en la que los manifestantes han empezado a lanzar a la meta botellas y las vallas de contención, policías antidisturbios de Madrid han tenido que realizar cargas.

Finalmente, la organización ha decidido terminar la carrera después de que se haya cortado el recorrido en el paseo de la Virgen del Puerto.