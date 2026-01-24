Suspendidos los partidos de Unionistas B, el Béjar Industrial y el Perfumerías Avenida masculino

Las fuertes nevadas en la zona noroeste del país han afectado las carreteras y han obligado a la suspensión de varios partidos con representantes charros.

El encuentro, correspondiente al grupo octavo de Tercera RFEF, entre el filial de Unionistas y el Atlético Mansillés estaba programado para las 16 horas en Las Pistas y finalmente ha sido aplazado por la imposibilidad del equipo rival en llegar a Salamanca.

A esto, también hay que sumar el estado del césped de Las Pistas. "Desde el Ayuntamiento se recomendó hace apenas dos días que se limitase al máximo el uso de Las Pistas y del anexo para poder afrontar de la mejor manera posible lo que resta de temporada", han explicado en un comunicado desde el club blanquinegro.

Lo mismo ha sucedido en el duelo del grupo AB de Tercera FEB entre Perfumería Avenida y Estudiantes Lugo, que iba a disputarse a las 19 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

También ha quedado aplazado el choque del domingo, correspondiente al grupo B de la Regional de Aficionados, entre el Béjar Industrial y el Benavente. Desde el club de la ciudad textil han mostrado su sorpresa por la suspensión tan temprana del partido por parte de la RFCyLF.