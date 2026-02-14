Susto en el pabellón de Würzburg: parado el partido por presencia de humo

Los seguidores de uno de los fondos comenzó a alertar a los colegiados y hubo un apagón en una de las canastas

Perfumerías Avenida – Jairis

El duelo entre Perfumerías Avenida y Jairis sufrió un parón en los minutos finales. En un ataque del equipo murciano, la grada comenzó a hacer gestos a la pista de que algo sucedía. Rápidamente se alertó de la presencia de las fuerzas de seguridad.

En una de las canastas comenzó a salir humo y el marcador se apagó. Los aficionados más cercanos abandonaron sus asientos con intranquilidad y las fuerzas de seguridad se acercaron rápidamente a la zona.

