Susto en el pabellón de Würzburg: parado el partido por presencia de humo
Los seguidores de uno de los fondos comenzó a alertar a los colegiados y hubo un apagón en una de las canastas
El duelo entre Perfumerías Avenida y Jairis sufrió un parón en los minutos finales. En un ataque del equipo murciano, la grada comenzó a hacer gestos a la pista de que algo sucedía. Rápidamente se alertó de la presencia de las fuerzas de seguridad.
En una de las canastas comenzó a salir humo y el marcador se apagó. Los aficionados más cercanos abandonaron sus asientos con intranquilidad y las fuerzas de seguridad se acercaron rápidamente a la zona.
