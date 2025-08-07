El susto de Servetti, la nota negativa del amistoso del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS jugó en la tarde del miércoles un caluroso y aburrido partido ante el Palencia CF en La Nueva Balastera. El choque acabó sin goles.

Pero la nota negativa llegaba en los primeros minutos de encuentro. El delantero uruguayo Pablo Servetti se retiraba lesionado y tenía que ser sustituido. El jugador se llevaba la mano a la rodilla y los servicios médicos del club tampoco quisieron arriesgar en un bolo de pretemporada.

Ahora, la duda está en si llega al derbi del próximo sábado. Ahí, el Salamanca CF UDS quiere lograr su primer triunfo de la Copa RFEF ante Unionistas (sábado a las 20 horas, en el Reina Sofía).