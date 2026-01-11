Tablas entre el Atlético Tordesillas y el Guijuelo
Los dos equipos acaban la jornada colíderes con 38 puntos en su casillero
El plato fuerte del grupo octavo de Tercera RFEF se disputaba este domingo en Las Salinas. El Atlético Tordesillas y el Guijuelo se jugaban el liderato y llegaban empatados a puntos. Y así salieron después de los noventa minutos.
El duelo estuvo muy igualado entre los dos líderes del grupo octavo y el Guijuelo lo intentó hasta el final. Dani Sánchez tuvo mucha participación desde el costado derecho y Alberto Martín tuvo dos ocasiones para poder cambiar el rumbo del partido.
El Atlético Tordesillas y el Guijuelo marchan empatados a 38 puntos en lo alto de la tabla y el Santa Marta es cuarto con tres puntos menos. En el fondo de la tabla está el filial de Unionistas con solo diez puntos.
