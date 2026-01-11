Tablas entre el Atlético Tordesillas y el Guijuelo

El plato fuerte del grupo octavo de Tercera RFEF se disputaba este domingo en Las Salinas. El Atlético Tordesillas y el Guijuelo se jugaban el liderato y llegaban empatados a puntos. Y así salieron después de los noventa minutos.

El duelo estuvo muy igualado entre los dos líderes del grupo octavo y el Guijuelo lo intentó hasta el final. Dani Sánchez tuvo mucha participación desde el costado derecho y Alberto Martín tuvo dos ocasiones para poder cambiar el rumbo del partido.

El Atlético Tordesillas y el Guijuelo marchan empatados a 38 puntos en lo alto de la tabla y el Santa Marta es cuarto con tres puntos menos. En el fondo de la tabla está el filial de Unionistas con solo diez puntos.