Tablas entre el Ciudad Rodrigo y el Salamanca CF UDS B en la Regional de Aficionados

El encuentro estrella del grupo B de la Regional de Aficionados se jugó en el Toñete. El Ciudad Rodrigo y el filial del Salamanca CF UDS se vieron las caras en la lucha por el puesto de ascenso directo a Tercera RFEF. El encuentro acabó en tablas (1-1).

El Ciudad Rodrigo tuvo la primera gran ocasión, pero Sergi marró el penalti. Y el Salamanca CF UDS B penalizó con el tanto de Asier a los viente minutos (0-1). Diez minutos después respondería Zuco con el 1-1 y Maza, al filo del descanso, estrellaba un balón al travesaño. En una disputada segunda mitad, la ocasión más clara fuera para los visitantes y ahí apareció Pepo para mantener el 1-1 definitivo.

En el resto de los partidos de equipos charros, el Helmántico ganó por 1-0 al Benavente y el choque entre el Laguna y el Béjar Industrial quedó aplazado por la RFCyLF.