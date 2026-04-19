Tablas entre Salamanca CF UDS B y Béjar Industrial

Los de Óscar Albo aventajan en un punto más a su perseguidor, el Betis, tras la derrota del equipo vallisoletano

Salamanca CF UDS B - Béjar Industrial
Salamanca CF UDS B - Béjar Industrial | Mateo G.J.

El filial del Salamanca CF UDS dio un paso más hacia el ascenso a la Tercera RFEF. Los de Óscar Albo empataron a cero en Las Pistas contra el Béjar Industrial en el primer derbi charro de la jornada.

El punto en sí podría parecer malo, pero se hizo de oro cuando el Betis cayó en casa y el filial del Salamanca CF UDS se pone a cuatro puntos de distancia.

Esta tarde, a las 18:15 horas, el Ciudad Rodrigo y el CDF Helmántico se ven las caras en el Francisco Mateos para cerrar la jornada del grupo B de la Regional de Aficionados.

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