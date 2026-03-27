El TAD también le dice 'no' a Unionistas

Unionistas volvió a llevarse un revés en los despachos y el TAD desestimó la petición del club charro. La entidad salmantina pidió alineación indebida del Bilbao Athletic tras la expulsión de un futbolista local, que se mantuvo varios segundos en el campo sin intervenir en la jugada tras ver la roja.

"A la vista de las imágenes, queda fuera de toda duda que el jugador no participó en el juego tal y como expresamente recoge el colegiado en el acta y confirman las imágenes aportadas. Su incidencia en el juego es tan nula que ni echándole tanta imaginación como hace el denunciante se puede llegar a percibir que se le pudiera considerar uno más de los jugadores que disputan el encuentro, ni que ello respondiera a un plan deliberado y culpable del Athletic Club", explicó la RFEF en su escrito.

Pero Unionistas llevó el caso hasta el TAD y volvió a llevarse un revés. El duelo queda 0-0, mismo resultado que marcó el luminoso con el pitido final.

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