Tangana final en el derbi de juveniles en el Alfonso San Casto

El final del encuentro entre la Unión Deportiva Santa Marta y el CDF Helmántico de Regional Juvenil acabó con una tangana entre varios jugadores en el césped del Alfonso San Casto.

Patadas, puñetazos y encontronazos entre los jugadores de ambos conjuntos y los cuerpos técnicos intentando calmar los ánimos en pleno verde con unas imágenes dantescas. Dos jugadores locales y tres visitantes fueron expulsados en la tangana y se enfrentan a una importante sanción.

Esta tangana se une a las diferentes peleas e incidentes contra jóvenes colegiados que tuvieron lugar durante el pasado fin de semana en varios campos del fútbol base provincial.