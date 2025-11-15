Tangana final en el Helmántico – Betis de Juvenil Regional

El encuentro de Juvenil Regional entre el Helmántico y el Betis vallisoletano acabó con empate a tres. Pero lo peor llegó tras el pitido final del colegiado, cuando jugadores de los dos equipos, cuerpos técnicos y parte del público se enzarzaron en una tangana.

Tal y como ha podido conocer SALAMANCA24HORAS.COM, varias dotaciones de la Policía Nacional tuvieron que acudir al campo de fútbol Ángel Huerta para disuadir un conflicto que aglutinó alrededor de treinta personas.

Además, el acta arbitral recoge uno de los jugadores del equipo vallisoletano golpeó un cristal en la zona de vestuarios y rompió el vidrio.