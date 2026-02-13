'Tapa de Macejujo', la perra salmantina campeona de la copa de Extremadura de galgos

Tapa de Macejujo campeona de la copa de Extremadura de galgos

La perra salmantina 'Tapa de Macejujo' se proclamó el pasado 31 de enero campeona de la copa de Extremadura de galgos.

El can, del club salmantino La Suerte y propiedad de Jesús Ángel Lerma Mulas, se llevó la manteleta campeona, un trofeo y 4.000 euros de los cuales parte de ellos fueron donados a la Asociación La Sonrisa de María.

'Topa de Macejujo' quedó por delante de más de 20 competidores, alzándose con este campeonato perteneciente al circuito de campeonatos oficiales de España.

En 2025 se coló entre las mejores gasgas de España.