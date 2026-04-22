La taquilla, clave para paliar el gasto en el mercado de invierno en Unionistas

La recta final de Unionistas se juega en el campo y en la grada. El club charro está a dos puntos de la zona de playoff a Segunda División y desde la nueva directiva han pedido el máximo apoyo a la afición. No solo de viva voz, también a través de los mensajes positivos y optimistas en las redes sociales del club.

Y ahí entra la importancia de las taquillas. El club charro realizó un gasto muy importante en el mercado de invierno y, aunque no habrá deuda, sí ha habido un sobrecoste de la cantidad inicialmente fijada para dicha ventana de fichajes.

Ahora toca recuperar dicho dinero y dentro del club saben de la importante del ‘Día de Ayuda al Club’ de este domingo ante el Bilbao Athletic y de las visitas del Tenerife y del Racing Ferrol. Ante el conjunto tinerfeño, se espera la afluencia de varios centenares de aficionados desde la isla; ante el equipo gallego, será el último duelo de la campaña y si Unionistas se juega entrar en el playoff o el puesto de Copa del Rey se espera una gran entrada en el estadio Reina Sofía.